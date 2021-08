Schwerpunkte

Neue TSVO-Kurse

04.08.2021 05:30, — E-Mail verschicken

OBERBOIHINGEN. Im September startet das neue Kursprogramm des TSV Oberboihingen. Folgende Kurse sind neu: Der Kurs Rückenfit mit sechs Einheiten beginnt ab Mittwoch, 10. November, von 18 bis 19 Uhr, in der Sporthalle Im Kirchrain. Ab Dienstag, 28. September, von 19.30 bis 20.45 Uhr, startet der Yoga II-Kurs (18 Einheiten) im Gymnastikraum der Sporthalle Im Kirchrain. Aroha nennt sich der Kurs am Mittwoch, 10. November, in der Sporthalle Im Kirchrain. Er findet von 19 bis 20 Uhr (sechs Mal) statt. Doch nicht nur Erwachsenen kann Yoga gut tun. Auch für Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren wird ein Kurs sechs Mal mit der Kursleiterin Alexandra Schweizer ab Montag, 22. September, angeboten. Entspannt wird von 16.30 bis17.30 Uhr in der Sporthalle Im Kirchrain. pm

Zu allen Kursen kann man sich über die Homepage www.tsv-oberboihingen.de anmelden. Gerne sind auch Nichtmitglieder willkommen.