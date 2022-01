Schwerpunkte

Neue Tipps für Ausflüge auf der Alb.

07.01.2022

Die Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb präsentiert pünktlich zur Einstimmung auf die kommende Saison die neuen Broschüren „Gastgeberverzeichnis 2022“ und „Freizeittipps 2022“ für die Mittlere Schwäbische Alb im Landkreis Reutlingen.

Die neue Broschüre von „Mythos Schwäbische Alb“ enthält wieder viele Ideen zur Freizeitgestaltung. Foto: Mythos Schwäbische Alb

Die Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb stellt die neuen Broschüren „Gastgeberverzeichnis 2022“ und „Freizeittipps 2022“ vor. Eigentlich waren die Broschüren für die CMT 2022 – Europas größte Publikumsmesse für Caravan und Tourismus – in Stuttgart geplant gewesen. Doch auch in diesem Jahr wurde die Messe aufgrund der aktuellen Pandemielage abgesagt. „Gerne hätten wir, wie in den Vorjahren, die Gelegenheit genutzt, um unseren Gästen und den an der Alb interessierten Besuchern die Angebote persönlich vorzustellen, leider ist uns dies momentan nicht möglich“, so Wolfgang Schütz, Geschäftsführer von Mythos Schwäbische Alb.