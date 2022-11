Schwerpunkte

Neue Straßen- und Ufergestaltung in der Ludwigstraße in Wendlingen

07.11.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Gemeinderat beschließt Entwurfsplanung einschließlich Kostenberechnung für den zweiten Bauabschnitt des Ausbaus mit Ufergestaltung in der Ludwigstraße. Etwa 1,77 Millionen Euro werden dafür benötigt.

Der neue Lauterzugang an der Ecke Ludwig-/Friedrichstraße ist bis auf die Befestigung der Böschung fast schon fertig. Foto: Just

WENDLINGEN. Voraussichtlich bis Juni 2023 soll der erste von drei Bauabschnitten im Rahmen des Ausbaus der Ludwigstraße fertiggestellt werden. Dazu gehört auch die Neugestaltung des Platzes an der Lauterschule, der dann in Dorog-Platz getauft werden soll (wie berichtet). Während die Baustelle im unteren Bereich zwischen dem Kreisverkehr Brückenstraße und Wilhelmstraße aktuell weiter voranschreitet, hat der Gemeinderat den Baubeschluss für den zweiten Bauabschnitt gefasst. Dazu stimmte das Gremium der Entwurfsplanung in der letzten Gemeinderatssitzung zu. Dieser Abschnitt liegt zwischen Wilhelm- und Eugenstraße.