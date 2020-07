Schwerpunkte

Neue Kindertagesstätte mit Durchblick

14.07.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Ab Ende Oktober könnten die ersten Kinder die Kita Ohmstraße in Beschlag nehmen

Bis Oktober könnte die neue Kindertagesstätte in der Ohmstraße fertig werden, ist Bürgermeister Steffen Weigel zuversichtlich in Anbetracht der Baufortschritte. Die Kindertageseinrichtung mit Kinderkrippe wird wegen der Bedarfszahlen auch dringend benötigt. Bis zu 46 Kinder sollen hier in drei Gruppen betreut werden können.

Das Foyer mit der Freitreppe (hier mit Bauleiterin Antje Wild von Wild Architekten und Stadtbaumeister Axel Girod): Die Treppe führt ins erste Obergeschoss der dreigruppigen Kindertagesstätte. Ein zusätzlicher Aufzug sorgt für Barrierefreiheit, und fensterähnliche Einschnitte im Mauerwerk (siehe dazu rechts oben) sorgen für Blickbeziehungen zwischen den Räumlichkeiten. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Am 15. Juli 2019 war auf dem 17 Ar großen Grundstück im Wohngebiet Lauterpark Ost der Spatenstich. Nun genau ein Jahr später ist der Innenausbau in vollem Gang. In der Kalenderwoche 30, also in knapp einer Woche, sollen laut Bauleiterin Antje Wild die Wände in den Kindergartenräumen verputzt und der Estrich verlegt werden. Das Erdgeschoss besteht überwiegend aus Beton. Für Abtrennung in den Sanitär- und Umkleideräume sorgen Trockenbauwände. Auf einem zusätzlichem Fenster im Sanitärbereich hat das Landratsamt bestanden, was einerseits für mehr Licht sorgt und andererseits die Raumluft verbessern soll.