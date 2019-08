Neue Kiga-Gruppe in Köngen

Parallelbetrieb mit dem Schulkindergarten des Landkreises

KÖNGEN (pm). Um den wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen weiterhin gerecht zu werden, wird es in Köngen ab November eine weitere Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten geben. Sie umfasst maximal 22 Kinder ab zwei Jahren bis zum Grundschulalter, die von 7 bis 13 Uhr betreut werden können.

Durch einen modernen Anbau des Gebäudes in der Zeppelinstraße 11 werden zusätzliche Flächen erschlossen.

Aktuell befindet sich in dem Gebäude, das der Gemeinde gehört, ein Schulkindergarten, der vom Landkreis Esslingen betrieben wird. Geplant ist, die beiden Gruppen, also die kommunale VÖ-Gruppe und den Schulkindergarten parallel zu betreiben, bis in drei Jahren der Schulkindergarten ausziehen wird.

In einem gemeinsamen Kooperationsvertrag mit dem Landkreis sind daher Themen wie Kinderschutz, Aufsichtspflicht oder Datensicherheit klar geregelt. Nach derzeitigem Stand wird nach Auszug des Schulkindergartens eine weitere kommunale Krippengruppe in der Zeppelinstraße eingerichtet werden.

Der Betrieb zweier unterschiedlicher Gruppen in einem Haus ist eine Chance der gegenseitigen Bereicherung und eine Besonderheit: „Mit dieser weiteren Gruppe in der Zeppelinstraße erweitern wir bedarfsgerecht unser Angebot in Köngen“, sagt auch Bürgermeister Otto Ruppaner.