Neue Infotafeln für den Römerpark

Der Römerpark ist ein attraktives Ausflugsziel – Dem Schwäbischen Albverein gehört ein Teil des Park-Geländes

KÖNGEN (pm). Der Schwäbische Albverein hat den Römerpark Köngen neu beschildern lassen. Möglich gemacht haben dies etliche Spender und Sponsoren, wie Albvereinspräsident Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß betont. Darunter sind neben vielen Einzelspendern auch die Familienbrauerei Dinkelacker, die Förderstiftung Archäologie Baden-Württemberg, die Albvereins-Ortsgruppe Köngen und die Gemeinde Köngen. Die Tafeln wurden an historisch wichtigen Stellen und Ausstellungsstücken in der knapp 200 Quadratmeter großen Außenanlage montiert. Sie vermitteln einen Einblick in die über 2000 Jahre alte Geschichte des Ortes. Was im Gelände nur noch als markierte Fundamentreste erkennbar ist, wird auf den Tafeln in Text und Bild lebendig, etwa die Toranlagen, das Stabsgebäude, die Mannschaftsbaracken oder das Bad.