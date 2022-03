Schwerpunkte

Neue Flugroute: Weniger Lärm für Wendlingen

18.03.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs

Die neue Flugroute sorgt weiterhin für Diskussionen. Nun melden sich die Kommunen zu Wort, die durch die zweite Route entlastet werden. Sie hoffen nun, dass der Probebetrieb kommt.

Die Kommunen im Neckartal sind durch die Steig- und Landeanflüge des Stuttgarter Flughafens stark belastet. Mit der neuen Route könnte es Erleichterungen geben. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN/PLOCHINGEN. Seit etwas mehr als einer Woche liegt das von der Fluglärmkommission in Auftrag gegebene Gutachten zur Lärmbe- und -entlastung durch die von zwei Fluggesellschaften gewünschte neue Flugroute vor. Nun meldeten sich die derzeit am stärksten betroffenen Kommunen, zu denen neben Plochingen auch Altbach, Deizisau und, ja, auch Wendlingen gehören, in einer Pressekonferenz in Plochingen zu Wort. „Wir sind die Kommunen, die die Auswirkungen des Fluglärms tagtäglich spüren“, betonte denn auch Thomas Matrohs, Bürgermeister der Gemeinde Deizisau, der sich in die Thematik richtig hineingefuchst hat.