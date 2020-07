Schwerpunkte

Neue Fläche für neue Nutzung möglich

07.07.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Im Stadtteil Unterboihingen soll ein neues, eingeschränktes Gewerbegebiet ausgewiesen werden

Das Angebot von gewerblichen Flächen zur Ansiedlung neuer Betriebe ist in Wendlingen begrenzt. Dies und die Tatsache, dass immer wieder Interessenten bei der Stadtverwaltung anklopfen, ist Anlass für die Weiterentwicklung von Gewerbeflächen. Dafür bereitet die Stadt Wendlingen die Aufstellung des Bebauungsplans „Steigäcker – Hinter den Gärten“, 3. Änderung vor.

Hier darf sich künftig mit Einschränkungen Gewerbe niederlassen. Unser Foto zeigt die Grünfläche zwischen Nürtinger Straße und Unterführung an der Bahnstrecke Stuttgart-Tübingen. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN. Am Ortsausgang im Stadtteil Unterboihingen hat sich durch die Verlegung der Landesstraße 1250 auf die andere Gleisseite von der Bahnstrecke Stuttgart - Tübingen und durch die Beseitigung des Bahnübergangs Schützenstraße eine Flächenveränderung ergeben. Diese Fläche umfasst etwa 0,28 Hektar. Wegen der begrenzten Gewerbeflächen bietet sich nach dem Vorschlag der Stadtverwaltung an, diesen neu hinzugewonnenen Bereich zwischen P+R-Parkplatz, Unterführung und Nürtinger Straße als Gewerbeflächen zu verwenden. Er ist jedoch nur teilweise vom bestehenden Bebauungsplan „Steigäcker – Hinter den Gärten“ abgedeckt und ist bislang noch als Verkehrsgrün ausgewiesen. Um die Entwicklung der Gewerbefläche auf rechtliche Füße zu stellen, will die Stadt sie dem Plangebiet zuschlagen.