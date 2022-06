Schwerpunkte

Neue Ehrenamtliche bei der Arbeitsgemeinschaft Hospiz

10.06.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Der nächste Kurs für die „letzte Hilfe“ wird am 12. Juli in Kirchheim stattfinden. Er zeigt auf, wie Familien in dieser Lebensphase Unterstützung erfahren können.

Die neuen ehrenamtlichen Sterbebegleiter Foto: pm

WENDLINGEN. Nach intensiver Vorbereitung in einem Qualifizierungskurs für Sterbebegleitung und kurzem Praktikum wurde eine Gruppe von neuen Ehrenamtlichen in die Arbeit als Sterbebegleiterinnen und Sterbebegleiter eingesetzt. Abgeschlossen wurde die Ausbildung mit einem feierlichen Gottesdienst in der Eusebiuskirche in Wendlingen.