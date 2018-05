Neue Anbindung für Reudern

Nürtinger Ortsteil soll an Oberboihinger Bürgerbus angeschlossen werden – Gleichzeitig wurde bisherige Route überarbeitet

Zwei Mal pro Woche nutzen die Oberboihinger Bürger den Bürgerbus mit großer Begeisterung. Jetzt wurde der Tourenplan überarbeitet und vom Gemeinderat einstimmig gebilligt. Außerdem nahm das Gremium die Planung zur Anbindung des Bürgerbusses an den Nürtinger Ortsteil Reudern zustimmend zur Kenntnis.

Noch in diesem Jahr soll der Nürtinger Ortsteil Reudern mit dem Bürgerbus aus Oberboihingen angebunden werden. Unser Foto zeigt die Steigstraße in Oberboihingens Ortsmitte, die Richtung Reudern führt. Foto: Holzwarth

OBERBOIHINGEN. Bald drei Jahre ist es her, dass der Bürgerbus in Oberboihingen eingeführt wurde. Wie in allen Kommunen, wo schon Bürgerbusse eingesetzt werden, profitieren auch die Oberboihinger von dieser Einrichtung. Davon können die Reuderner Bürger bisher nur träumen. Mittlerweile können sie viele Einkäufe des täglichen Bedarfs nicht mehr direkt am Ort tätigen, auch ein Rezept einlösen oder Bankgeschäfte tätigen ist nicht mehr möglich. Vor allem für ältere Menschen kommt der Vorschlag aus dem Reuderner Ortschaftsrat deshalb gerade recht: die Linienführung des Bürgerbusses auf Reudern auszuweiten, nachdem eine Anbindung mit dem ÖPNV nach Oberboihingen bisher fehlt.