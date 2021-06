Schwerpunkte

Neubebauung Presswerk: Erste Hürde genommen

11.06.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

In Köngen wird eine ungenutzte Gewerbefläche für eine neue Nutzung vorbereitet – Gemeinderat macht den Weg für B-Plan frei

Das Areal des Presswerks im Köngener Gewerbegebiet Wert soll neu bebaut werden. Foto: Holzwarth

KÖNGEN. In Köngen geht es voran. Auch in Gewerbegebieten wird jede Möglichkeit zur Bebauung genutzt. Jüngstes Beispiel: Das seit Jahren nur sehr mäßig genutzte Areal des Presswerks Köngen soll neu bebaut werden. Der Projektentwickler Alpha Industrial will die Fläche in einen modernen Gewerbepark umwandeln. Am Montagabend stand im Gemeinderat der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan auf der Tagesordnung. Die Pläne des Investors: Durch die Reaktivierung und Umgestaltung der vorhandenen gewerblichen Flächen sollen neue markt-gerechte Gewerbe- und Serviceflächen für die regionale Wirtschaft entstehen. 33 000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche stehen dafür zur Verfügung.