Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in Oberboihingen

02.04.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Sanierungsgebiet Ortskern II in Oberboihingen: Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses an der Ecke Nürtinger-/Bahnhofstraße. Es werden mehr Stellplätze als erforderlich nachgewiesen. Neuralgischer Punkt: Zu- und Abfahrt an der Nürtinger Straße.

Das geplante Wohn- und Geschäftshaus steht in Einklang mit den Sanierungszielen der Gemeinde: es schafft neuen Wohnraum und Platz für Gewerbe. Lediglich die engen Platzverhältnisse für Parkraum bereiten noch Kopfzerbrechen. Foto: Kiedaisch

OBERBOIHINGEN. In der Ortsmitte von Oberboihingen herrscht rege Bautätigkeit. Gerade werden wieder zwei Gebäude direkt an der Ortsdurchfahrt abgerissen. An ihrer Stelle ist ein Wohn- und Geschäftshaus mit 14 Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten geplant, außerdem eine Tiefgarage und weitere Stellplätze oberirdisch.