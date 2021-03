Schwerpunkte

Netze BW verlegt neue Erdkabel in Wendlingen

06.03.2021 05:30

WENDLINGEN (pm). Die Netze BW verlegt ab Montag, 8. März, neue Mittel- und Niederspannungskabel in der Talstraße und der Kapellenstraße in Wendlingen. Diese Maßnahme dient der Modernisierung und Leistungsverstärkung des Wendlinger Stromnetzes und so der Versorgungssicherheit vor Ort.

Der Tiefbau erfolgt konventionell in offener Bauweise. Betroffen sind die Straßenabschnitte Talstraße zwischen den Grundstücken Hausnummer 35 bis 49 und Kapellenstraße zwischen den Grundstücken 21 und 33. Während der Bauphase kann es dort zu leichten Verkehrsbehinderungen kommen. Wenn alles planmäßig verläuft, werden die Arbeiten Ende April abgeschlossen sein.

Sobald alle Gebäude entlang der Verlegetrasse auf die Stromversorgung über Erdkabel umgerüstet sind, können dann zu einem späteren Zeitpunkt auch die Freileitungen, die bislang noch über die Dachständer verlaufen, abgebaut werden.