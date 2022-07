Schwerpunkte

Netze BW verlegt neue Erdkabel

02.07.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Weitere Maßnahme zur Erneuerung des Stromnetzes in Wendlingen.

WENDLINGEN. Mit einer weiteren Maßnahme setzt die Netze BW GmbH die Erneuerung und Verstärkung des Wendlinger Stromnetzes fort. Dazu teilt sie mit: Die Netze BW verlegt in der Traubenstraße vom Grundstück mit Hausnummer 25 bis zur Kreuzung mit der Schillerstraße, im angrenzenden Carré Traubenstraße, Schillerstraße, Gerberstraße, Mittelstraße und in der Mittelstraße bis zur Einmündung der Küferstraße neue Niederspannungs- und Straßenbeleuchtungskabel und ersetzt die dortigen Mittelspannungskabel durch neue. Zudem schließt sie in diesem Bereich weitere Haushalte an die Versorgung über Erd- kabel an. So können dort zu einem späteren Zeitpunkt auch die Freileitungen und Dachständer demontiert werden. Diese Erneuerungsmaßnahmen dienen der Versor- gungssicherheit vor Ort. Der Tiefbau beginnt am Montag, 4. Juli. Gearbeitet wird im offenen Graben, deshalb kann es während der Baumaßnahmen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Netze BW bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen. Wenn alles planmäßig verläuft, können die Arbeiten Ende August abgeschlossen werden. pm