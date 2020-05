Negative Erwartungen wurden bestätigt

05.05.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Einzelhändler ziehen Resümee über die eineinhalbjährige Sperrung zwischen Wendlingen und Oberboihingen

Nach eineinhalbjähriger Sperrung ist seit Donnerstag die L 1250 zwischen Oberboihingen und Wendlingen wieder befahrbar. Darüber sind nicht nur Berufspendler froh, sondern auch die Einzelhändler und Gewerbetreibenden auf beiden Seiten. Wie ist es ihnen ergangen, sind die negativen Erwartungen eingetreten oder sind sie mit einem blauen Auge davongekommen?

Seit Donnerstag ist die Strecke zwischen den beiden Nachbarorten wieder geöffnet. Betroffene ziehen ein Resümee zur Sperrung.Foto: Holzwarth

WENDLINGEN/OBERBOIHINGEN. In normalen Zeiten würden die meisten aufatmen. Doch das Coronavirus hält die Freude über die Öffnung der Landesstraße in Grenzen. So hofft Bürgermeister Steffen Weigel, dass die Gewerbetreibenden und Einzelhändler in Wendlingen die Einbußen spätestens nach Corona wieder aufholen können, und sich die Kundenströme wieder einpendeln werden. Weigel spricht von bis zu 25 Prozent Umsatzeinbußen bei den Einzelhändlern. Er plädierte dafür, dass man sich über Aktionen Gedanken machen sollte, wie die verloren gegangenen Kunden wieder zurückgewonnen werden können.