Neckartown Jazzband kommt ins Schloss

09.09.2019

KÖNGEN (pm). Die Jazzfreunde und die Freunde von Jazz im Schloss Köngen werden sich freuen, denn die Sommerpause ist zu Ende und endlich steht wieder ein Konzert auf dem Programm. Am Freitag, 27. September kommt die Tübinger Neckartown Jazzband ins Schloss. Die, zugegeben, nicht mehr ganz taufrischen Musiker blasen und zupfen ihre Musik mitnichten schon jenseits des Regenbogens, sondern im Hier und Jetzt und klingen noch immer unverbraucht und erfrischend. Dazu hat sicher auch ein vor wenigen Jahren notwendig gewordener Personalwechsel beigetragen. Seither spielen Joachim Berkemer, ein brillanter Hot Jazz Trompeter aus dem Stuttgarter Raum und der ebenso famose Klarinettist Wolfgang Albrecht bei der Gruppe. Das abwechslungsreiche Programm legt seinen Schwerpunkt auf Hot Jazz- und Swingtitel und umfasst alle Facetten des traditionellen, klassischen Jazz. In dieser Musik steckt ein Lebensgefühl, das mitreißt. Nicht von ungefähr steht in einem amerikanischen Musiklexikon sie sei „Certainly the happiest music ever“. Die NJB erspielte sich in 50 Jahren einen überregionalen Ruf und steht in der Szene für „Let the good times roll“.