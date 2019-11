Neckartalradweg nun auch gesperrt

07.11.2019 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Unterensinger Schüler der Köngener Burgschule betroffen – Beschilderung ist widersprüchlich

Wegen Gehölzentfernung werden Radfahrer entlang des Neckartalradwegs derzeit auf die Kreisstraße abgedrängt. Für Schulkinder ist dies eine Zumutung. Foto: Holzwarth

UNTERENSINGEN/KÖNGEN. Ganz schön irritiert waren die Radler, die am Montag auf dem Neckartalradweg von Unterensingen in Richtung Römerbrücke radeln wollten. Eine Absperrung hielt sie nämlich von der Weiterfahrt ab. Der Grund: die Gehölze am Neckar müssen beseitigt werden, damit im Frühjahr die Arbeiten für einen verbesserten Hochwasserschutz begonnen werden können. Und da offiziell am 1. November die Vegetationsperiode endet und Arbeiten an Gehölzen gemacht werden dürfen, rückten Arbeiter, beauftragt vom Regierungspräsidium Stuttgart, mit Motorsägen an und machten sich ans Werk.