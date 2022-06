Schwerpunkte

Naschen mit gutem Gewissen

Im Köngener Weltladen gibt es fair gehandelte und hergestellte Schokolade aus Ghana. Was dahinter steckt und wie die Initiative in Westafrika arbeitet.

Die Schokoladenproduktion findet ganz in Ghana statt. Foto: pm

KÖNGEN. Mit Schokolade die Welt verändern? Afrikas Rohstoffe werden seit jeher zur weiteren Verarbeitung in den Globalen Norden exportiert. Daher bleibt nur ein Bruchteil der Gewinne in den Herkunftsländern. Dies gilt auch für Kakao: 70 Prozent der weltweiten Produktion findet in Westafrika statt, vor allem in Ghana und der Elfenbeinküste. Doch nur weniger als ein Prozent von Schokolade wird in diesen beiden Ländern hergestellt. Eine Veränderung ist möglich. Dies zeigt das Beispiel von Fairafric. Dieses deutsch-ghanaische Sozialunternehmen verarbeitet Rohstoffe lokal weiter und schafft damit qualifizierte Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Ursprungsland des Kakaos. Unter dem Motto „from tree to bar“, also vom Kakaobaum bis zur fertig verpackten Tafel, wird die Schokolade in Ghana produziert.