Narrenzunft sagt Fasnet in Wendlingen ab

13.01.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Vor dem Rathaus in Wendlingen, wo in der fünften Jahreszeit gewöhnlicherweise der Narrenbaum steht, herrscht in diesem Jahr gähnende Leere: Schweren Herzens hat die Narrenzunft die Fasnet abgesagt.

Unser Foto zeigt: Rückblick auf die Fasnet 2017. Solche großen Menschenansammlungen wie auf dem Bild sind angesichts der aktuellen Coronalage zu gefährlich für die Gesundheit. Deshalb hat die Narrenzunft sämtliche Veranstaltungen rund um die Fasnet in Wendlingen abgesagt. Foto: Archiv Holzwarth

WENDLINGEN. Nun schon zum zweiten Mal müssen die Wendlinger Narren die Fasnet absagen. Hatte die Narrenzunft im letzten Jahr noch angenommen, dass die durch Corona ausgefallene Fasnet einmalig sein wird, hat das Virus die Hoffnungen von Hexen und Wen(U)boi ein weiteres Mal zunichte gemacht. Angesichts steigender Infektionen mit der neuen Virusvariante Omikron bleiben auch 2022 Häs und Larve in der Kiste.