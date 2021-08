Schwerpunkte

Nadine Banken aus Wendlingen macht Camping auf Kabel Eins

27.08.2021 05:30, Von Peter Dietrich — E-Mail verschicken

Nadine und Jürgen Banken aus Wendlingen zeigen in der Doku-Reihe „Yes, we camp!“ luxuriöses Camping. Die nächste Folge erscheint am kommenden Sonntag auf Kabel Eins.

Nadine Banken und das Wohnmobil mit Namen „Esel“, das bei Kabel Eins in „Yes, we camp!“ zu sehen ist. Foto: Dietrich

WENDLINGEN. Nadine Bankens erste Zelterfahrung war grausam. „Nie wieder Camping“, hatte sie sich gesagt. Doch dann kamen ihr Ehemann Jürgen und die Hochzeitsreise mit dem Wohnmobil durch die USA. Das war 2009. Zwölf Jahre später zeigt sie sich bei der Doku-Reihe „Yes we camp!“ im Fernsehsender Kabel Eins als überzeugter Fan des „Glamping“, des „glamourösen Campings“.