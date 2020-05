Schwerpunkte

Nachtragshaushalt

27.05.2020

KÖNGEN (sg). In der jüngsten Gemeinderatssitzung vom vergangenen Montag kündigte Bürgermeister Otto Ruppaner an, dem Gremium in der Sitzung im Juli einen Nachtragshaushalt vorlegen zu wollen. „Wir wollen die Steuerschätzung noch abwarten, aber es droht einiges Ungemach“, sagte Ruppaner unter dem Punkt Verschiedenes. Der Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums, der den Monat Mai widerspiegelt wird am 19. Juni veröffentlicht.