Schwerpunkte

Nabu ruft zur Insektenzählung auf

05.06.2020 05:30

(pm) Ist das Unkraut und muss deshalb bleiben? Beim Rundgang im Garten lassen sich viele Wildpflanzen entdecken, die nicht nur hübsch aussehen, sondern auch vielen Insekten Pollen und Nektar liefern. Vor dem schnellen Griff zum Unkrautstecher, um unerbetene Pflanzen mitsamt der Wurzel loszuwerden, lohnt sich deshalb ein Blick auf die nützlichen Seiten der Überraschungsgäste, wie der Nabu mitteilt. Blühende Wildpflanzen, wie Löwenzahn, Giersch, Gänseblümchen, Wiesenklee, Akelei, Gundermann oder Brennnessel, seien je nach Art der Blüte nicht nur bei Honigbienen, sondern auch bei Wildbienen aller Größen, Schmetterlingen oder Schwebfliegen beliebt. Sie würden von einigen auch als Schlafplätze genutzt.

So fliege die Holzbiene, Baden-Württembergs größte Wildbienenart, vor allem Schmetterlings- und Lippenblütler, wie Natternkopf oder Taubnessel, an. Scherenbienen seien im Vergleich dazu winzig, steuerten daher gezielt andere Blüten an, wie Glockenblumen und Hahnenfuß. Der Nabu-Insektensommer sei eine gute Gelegenheit, im eigenen Garten auf die Suche nach Blüten und Bienchen zu gehen.