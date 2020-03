Musikschule sagt Veranstaltungen ab

KÖNGEN/WENDLINGEN (pm). Die Musikschule Köngen/Wendlingen hat aufgrund der aktuellen Situation sämtliche öffentlichen Veranstaltungen bis einschließlich 31. März abgesagt. Dies betrifft die Konzertwerkstatt im Treffpunkt Stadtmitte Wendlingen am Donnerstag, 19. März, das Frühlingskonzert in der Zehntscheuer Köngen am Samstag, 21. März, und das Konzert der Basement Big Band im Treffpunkt Stadtmitte Wendlingen am Sonntag, 22. März. Das geplante Konzert im Rahmen der Wendlinger Kulturzeit am 2. April ist derzeit noch in Planung.

Bereits gekaufte Karten für das Konzert der Big Band können in einer der beiden Geschäftsstellen der Musikschule (Wendlingen Treffpunkt Stadtmitte und Köngen Mörikeschule Altbau) zurückgegeben werden.

Der Unterrichtsbetrieb der Musikschule läuft vorläufig ohne Einschränkungen weiter. Über die Internetseite der Musikschule www.musikschule-koengen-wendlingen.de wird über eventuelle Veränderungen tagesaktuell informiert.