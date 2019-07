Musikschule ab 2020 mit neuem Leiter

KÖNGEN/WENDLINGEN (pm). Das Kuratorium der Musikschule Köngen/Wendlingen hat in seiner jüngsten Sitzung Ole Abraham als Nachfolger für Jörg Dobmeier gewählt. Dobmeier, der die Musikschule seit 1982 leitet, wird zum 31. Dezember seine Berufstätigkeit wegen Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze beenden. Ole Abraham wird ab dem 1. Januar 2020 dann die Erfahrung, die er in den letzten 15 Jahren als Leiter der Musikschule Neckartailfingen gesammelt hat, in Köngen und Wendlingen einbringen. Er unterrichtet im Fach Klavier und tritt auch selbst als Pianist und Korrepetitor auf.