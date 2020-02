Museumsverein wählt Vorstand

14.02.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Mitgliederversammlung bestätigt Gremium einstimmig

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN (gki). Alle zwei Jahre finden beim Museumsverein Wendlingen-Unterboihingen turnusmäßig Neuwahlen statt. So auch am Dienstagabend, als sich die Mitglieder zur Mitgliederversammlung im Gasthaus Löwen trafen. Mit der einstimmigen Bestätigung des Vorsitzenden in seinem Amt drückten die anwesenden Mitglieder ihre Verbundenheit mit Peter Hoefer und seiner unermüdlichen und erfolgreichen Arbeit für den Verein aus. Ebenfalls einstimmig wiedergewählt wurden Joachim Kuschel als stellvertretender Vorsitzender, Martin Zink als Kassier, Franz Knapp als Schriftführer sowie die Beisitzer Marcel du Bois, Aldo Giammichele, Jürgen Bauer und Robert Reutter. Einstimmig bestätigt wurden auch Kassenprüfer Brigitte Grübel und Horst Gerstenberg.