„Müssen als Kirche zu Menschen gehen“

10.05.2021 05:30, Von Manuela Pfann — E-Mail verschicken

Dekan Paul Magino über die Frauen-Frage, Homo-Segnungen und die Zukunft von Kirchengemeinden

Seit 1993 ist Paul Magino Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde Wendlingen, seit elf Jahren außerdem Dekan im Landkreis Esslingen. Er gehört zu jenen Priestern, die schon lange und ganz offen Reformen in der Kirche einfordern. Vor Kurzem hat er seinen 70. Geburtstag gefeiert und erlebt in seinen letzten Dienstjahren noch viel Bewegung innerhalb der katholischen Kirche.

Dekan Paul Magino feierte kürzlich seinen 70. Geburtstag. Foto: Pfann

Den letzten großen Aufbruch in dieser Diözese gab es 1985/86, Sie waren bei der Diözesan-Synode dabei. Die Delegierten haben damals gemeinsam mit Bischof Georg Moser ein Votum nach Rom gegeben, das den Diakonat der Frau gefordert hat. Das ist 35 Jahre her! Was ist daraus geworden?