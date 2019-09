Müll und Lärm vielschichtig angehen

03.09.2019, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Stadt Wendlingen setzt auf Prävention und Aufklärung statt lediglich auf Strafe

Egal ob das Ärgernis saisonal bedingt ist wie jetzt im Sommer, wenn an öffentlichen Stellen gegrillt oder an Lauter und Neckar gebadet wird, oder wenn der Bauhof den Müll des Wochenendes in der Innenstadt wegräumen muss – überquellende Papierkörbe, illegal abgestellter Hausmüll, weggeworfene Getränkekartons oder Dosen geben in Wendlingen Anlass zur Diskussion.

Auch das gibt’s: Reste eine Mobiltelefons, das vorher angezündet worden war.

WENDLINGEN. Das Problem ist fast allgegenwärtig! Die warmen Temperaturen locken in die schöne Natur. Ein Feuerchen auf dem Einweggrill, über dem man das mitgebrachte Grillgut gart, am besten an einem See wie dem Hüttensee oder am Hechtkopf zwischen Neckar und Lauter oder entlang der Lauter zwischen Musikerheim und Bodelshofen. Eine feine Sache! Und eigentlich kaum der Rede wert, wenn da nicht die Sache mit dem zurückgelassenen Müll wäre.