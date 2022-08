Schwerpunkte

Mopsrennen in Wernau

23.08.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Die Veranstaltung für kleine Hunde findet am 3. und 4. September statt.

WERNAU. Das zehnte Süddeutsche Mops- und Bulldoggenrennen findet am Samstag, 3., und Sonntag, 4. September, im Neckartalstadion Wernau, Stadionweg 24, statt. Besonders die Möpse und Bulldoggen stehen im Rampenlicht. Doch auch andere Hunderassen können teilnehmen. Wer sich mit seinem Vierbeiner auf den vorderen Plätzen wiederfindet, dem winken außer einem Pokal noch weitere Preise. Abseits der Rennstrecke wird ebenfalls einiges geboten: Eine Hüpfburg für Kinder, Produkte und Dienstleistungen diverser Aussteller für alle anderen. Am Samstag findet das offene Training statt, für welches kein Eintritt verlangt wird. Hier dürfen alle Hunderassen an den Start gehen. Am Sonntag findet der große Renntag statt. Die verschiedenen Klassen sind: Flotte Bienen (Mops weiblich), Französische Göttinnen (Bulldogge weiblich), Große Helden (Mops männlich), Französische Verführer (Bulldogge männlich), Retro Mops Mix (alle Hunderassen bis zu einer Schulterhöhe von 38 Zentimetern), Engländer (Englische Bulldoggen männlich/weiblich), Die jungen Wilden (Französische Bulldoggen männlich/weiblich ab Oktober 2021), Die jungen Hüpfer (Mops männlich/weiblich ab Oktober 2021) und Chihuahua. pm

Weitere Infos unter www.mopsevent.de