Schwerpunkte

Mobilität: Das wollen die Köngener

06.07.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Im Februar fragte die Gemeindeverwaltung die Bürger, was sich in der Gemeinde in Sachen Verkehr ändern sollte. Auch an Schulen wurden die Fragebögen verteilt. Doch es waren eher die älteren Bürger, die sich zurückmeldeten.

Das Thema Parken wird in Köngen kontrovers diskutiert. Foto: Holzwarth

KÖNGEN. Das Auto und die eigenen Füße sind in Köngen die häufigsten Fortbewegungsmittel. In Köngen ist dieses Ergebnis der Umfrage, die zu Jahresanfang von der Stuttgarter Ingenieurgesellschaft Verkehr (IGV) im Auftrag der Gemeinde gemacht wurde, nicht verwunderlich. Zum einen ist Köngen kompakt, man erreicht die Ortsmitte aus allen Wohngebieten schnell. Zum anderen geht es doch ab und an ganz schön den Berg hinauf. Wer kein Pedelec hat, kommt da mit dem Fahrrad ins Schnaufen.