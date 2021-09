Schwerpunkte

Mobiles Kino

30.09.2021 05:30

WENDLINGEN. Nach langen Corona-Monaten findet am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Oktober, wieder ein „Mobiles Kino“ im Treffpunkt Stadtmitte statt. Auf dem Programm am Samstag steht um 16 Uhr: „Ostwind – der große Orkan“ (102 Minuten). Der Inhalt: Mika und Ari erleben neue Abenteuer, nachdem Ostwind in Gefahr geraten ist. Auf Gut Kaltenbach hat sich ein zwielichtiger Zirkusbesitzer eingenistet, der mit Ostwind andere Pläne hat. Um 18.10 Uhr läuft der Kinofilm „Kaiserschmarrndrama“ (96 Minuten) – eine weitere Verfilmung eines Eberhofer-Krimis. Skurril, schräg und herrlich absurd. Sozialkritisch wird es mit dem Film „Nomadland“ (108 Minuten) um 20.15 Uhr: Witwe Fern reist mit ihrem Wohnmobil durch den Westen der USA auf der Suche nach Arbeit.

Am Sonntag, 15 Uhr, läuft die beliebte Kinderserie „Paw Patrol“ (86 Minuten). Ein neuer Fall für Ryder und seine sechs Hunde. Und um 17.30 Uhr „The Father“ (88 Minuten). Eine grandiose, bedrückende Geschichte über Demenz mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle. Und zum guten Schluss um 20 Uhr noch einmal „Kaiserschmarrndrama“. pm

Karten nur online über www.mobileskino-bw.de