Mobiler Pumptrack kommt nach Wernau

17.05.2021 05:30

Stadt und Jugendhaus Kiwi investieren, um Kindern und Jugendlichen positive Erlebnisse zu schenken

Für fünf Wochen Spaß auf Rädern in Wernau: der Pumptrack . pm

WERNAU (sys). Während der Pfingstferien ist Wernau um ein attraktives Freizeit- und Bewegungsangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene reicher: Ein mobiler Pumptrack wird ab dem 22. Mai fünf Wochen lang zum Spaßfaktor in der Stadt. Standort der Rundstrecke mit Wellen und Steilkurven, die mit Fahrrädern aller Art, Cityrollern, Inlineskates oder Skateboards befahren werden kann, ist auf dem alten Sportplatz an der Esslinger Straße beim ehemaligen Pumpwerk. Die mobile Sportanlage liegt direkt am Neckartalradweg und kann von der Bevölkerung kostenlos genutzt werden – in Corona-Zeiten allerdings nur von Familien oder in Kleingruppen mit bis zu fünf Kindern oder Jugendlichen. Eine Voranmeldung ist in jedem Fall erforderlich.