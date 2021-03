Schwerpunkte

Mobile Impftage in Wendlingen

25.03.2021 05:30

Über 80-Jährige werden von Ostermontag bis 8. April gegen Corona geimpft

WENDLINGEN (pm). Auch in den Neckartalgemeinden finden in der Woche nach Ostern, unter Federführung der Stadt Wendlingen, mobile Impftage der Kreisimpfzentren statt. Geimpft werden die über 80-Jährigen aus den vier Kommunen Wendlingen, Köngen, Oberboihingen und Unterensingen.

Dazu teilt die Stadtverwaltung mit: Auch wenn derzeit die Wartelisten in den Kreisimpfzentren mit Hochdruck abgearbeitet werden, verbleiben noch immer Menschen über 80 Jahre, denen bisher kein Impfangebot gemacht werden konnte. Um dies schnellstmöglich zu ändern, richten unter Regie des Malteser Hilfsdienstes die mobilen Impfteams der Kreisimpfzentren sogenannte Mobile Impftage vor Ort aus. In Wendlingen in der Sporthalle Im Speck finden solche Impftage von Montag, 5. April bis Donnerstag, 8. April, statt.

Von den Kommunen Wendlingen, Köngen, Oberboihingen und Unterensingen wurde im Vorfeld bei den über 80-Jährigen der aktuelle Bedarf abgefragt. In den kommenden Tagen findet mit den Angemeldeten die Abstimmung des endgültigen Impftermines statt. Zwei mobile Impfteams werden in den vier Tagen dann die Impfungen vornehmen. Bislang können 499 Personen geimpft werden.