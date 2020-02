TV Unterboihingen: Mitglieder entscheiden sich für den Sportpark

08.02.2020 05:35, — E-Mail verschicken

Beim dritten Mal hat es geklappt: eine Mehrheit von 285 Mitgliedern (60,25 Prozent) des TV Unterboihingen hat sich bei der Abstimmung am Freitagabend für eine Auslagerung in den Sportpark am Speckweg entschieden. Dagegen und für den Verbleib am Neckar votierten 188 Mitglieder (39,75 Prozent), die ihre Stimme bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Gemeindezentrum St. Georg und an den fünf vorausgehenden Tagen abgegeben hatten. Die Wahlbeteiligung lag bei 51,85 Prozent, vier Stimmen waren ungültig. Einen ausführlichen Bericht dazu lesen Sie am Montag in der Printausgabe unserer Zeitung und im E-Paper. gki