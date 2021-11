Schwerpunkte

„Miteinander die Zukunft gestalten“

22.11.2021 05:30, Von Alexander Maier — E-Mail verschicken

Matthias Klopfer ist seit Anfang November Esslinger Oberbürgermeister – nun wurde er in einer Gemeinderatssitzung im Neckar-Forum offiziell auf sein Amt verpflichtet. Der neue Rathaus-Chef legt Wert auf gute Zusammenarbeit und formuliert seine Vorstellungen für den Kurs der Stadt.

Esslingens OB Matthias Klopfer. Foto: Bulgrin

ESSLINGEN. Matthias Klopfer hat zum Monatsanfang auf dem Chefsessel im Esslinger Rathaus Platz genommen – nun wurde er auch ganz offiziell als neuer Oberbürgermeister verpflichtet. Und auch wenn die Amtseinführung wie von der Gemeindeordnung vorgeschrieben in einer öffentlichen Ratssitzung im Neckar-Forum stattfinden konnte, war vieles anders. Genau wie die ersten Wochen von Klopfers Amtszeit war dieser feierliche Anlass von Corona geprägt – mit begrenzter Zuhörerzahl und strengen Hygienevorschriften. Der neue Rathaus-Chef setzt darauf, die Herausforderungen gemeinsam zu meistern, und will den Blick nach vorne richten: „Ich sage zu, dass ich meine ganze Kraft, Energie und Leidenschaft einsetzen werde, um unsere Stadt jeden Tag ein Stück lebenswerter zu machen.“ Der Beifall ließ ahnen, dass viele den Weg in eine gute Zukunft mitgehen wollen.