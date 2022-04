Schwerpunkte

Mit Spende zu den Special Olympics

27.04.2022

Mit Unterstützung von Unternehmen aus der Region können 15 Sportlerinnen und Sportler aus Bad Urach im Juni bei den nationalen Spielen der Special Olympics in Berlin antreten. Ines Riempp, im Elektrotechnik-Unternehmen R.I.E.MPP für das Marketing zuständig, übergab einen Scheck über 1000 Euro nach dem wöchentlichen Training an die Athletinnen und Athleten. Ohne die Unterstützung zahlreicher Unternehmen aus der Region wäre eine Teilnahme an den bundesweiten Olympischen Spielen für Menschen mit geistiger Behinderung nicht möglich, erklärte der Bereichsleiter der Behindertenhilfe Bad Urach, Reiner Fritz. Die Sportlerinnen und Sportler mit Handicap können die Kosten für Fahrt, Unterkunft und Verpflegung sowie das Startgeld nicht aus eigenen Mitteln tragen. So startet man in den Leichtathletik- und Radfahrdisziplinen, so Trainer Thomas Dimmerling. bd Foto: bd