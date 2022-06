Schwerpunkte

Mit Pfingstmarkt und Musikfest ist in Köngen am Wochenende einiges geboten

01.06.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Zwei Jahre Pause mussten Pfingstmarkt und das Pfingstmusikfest des Musikvereins einlegen. Ab Freitag spielt auf dem Festplatz die Musik. Am Montag ist fast ganz Köngen ein Marktplatz. Auch die Köngener Geschäfte öffnen.

2019 drängelten sich die Besucher noch dicht an dicht durch Köngens Straßen. Nach zwei Jahren Zwangspause hofft man in der Gemeinde nun wieder auf gute Resonanz. Foto: NZ-Archiv

KÖNGEN. Den Pfingstmarkt in Köngen gibt es seit 1787. In diesem Jahr erteilte die Königliche Kreisregierung die Erlaubnis, während der Pfingstfeiertage einen Markt abzuhalten. Der Verkauf von Vieh stand damals im Vordergrund. 235 Jahre – da kann man wahrlich von einer Tradition sprechen. Bis heute ist der Pfingstmarkt aus Köngen eigentlich nicht wegzudenken. Ein Krämermarkt, bei dem es vom Besen, Putzmitteln, Schneebesen bis hin zum soliden Herrengürtel alles gibt, was das Herz begehrt. Bei dem sich Marktbeschicker aus ganz Deutschland und sogar aus dem nahen Ausland bewerben. Zwei Kilometer umfasst das Marktgebiet. Auch das kulinarische Angebot lässt kaum Wünsche offen. Zudem sind am Montag von 11 bis 16 Uhr auch die Köngener Geschäfte geöffnet. Das wird wieder tausende Besucher in die 10 000-Einwohner-Gemeinde locken, die den Markt und das Musikfest auf dem Festplatz genießen. Dort steht dieses Mal kein Festzelt, sondern ein Biergarten für die Besucher bereit. Auch ein Vergnügungspark lässt den Aufenthalt wie im Flug vergehen.