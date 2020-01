Mit Musik-Feuerwerk in den Ruhestand

20.01.2020 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Nach 38 Jahren als Leiter der Musikschule Köngen/Wendlingen gibt Jörg Dobmeier den Stab an Ole Abraham weiter

Er war der geistige Vater der Musikschule Köngen/Wendlingen am Neckar – am Freitagabend wurde er im Treffpunkt Stadtmitte Wendlingen mit einem musikalischen Feuerwerk in den Ruhestand verabschiedet: Jörg Dobmeier übergab nach fast vier Jahrzehnten erfolgreicher Arbeit den Stab an seinen Nachfolger Ole Abraham.