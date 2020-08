Schwerpunkte

Mit malerischer Magie

13.08.2020, Von Simone Weiß

Der Künstler Pieter Francis Peters schuf eine romantische Idylle des Schlösschens in Esslingen-Serach

Romantik pur: Das Gemälde „Schlösschen Serach vom Kirschenbuckel aus“ von Pieter Francis Peters aus dem Jahre 1845 ist im Gelben Haus in Esslingen zu sehen. Foto: Daniela Wolf

ESSLINGEN. Er war anders. Kein versnobter Adliger. Ein Freigeist. Ein Schöngeist. Ein unruhiger Geist. Graf Alexander von Württemberg (1801 bis 1844) pflegte einen unkonventionellen Lebensstil. Auch in seinem Schlösschen am oberen Ostrand des Geiselbachtales. Es wirkt hochherrschaftlich, pompös, luxuriös, naturverbunden, und den Maler Pieter Francis Peters hat es 1845 zu einem romantisch-verklärten Gemälde inspiriert. Die malerische Darstellung lädt im Stadtmuseum „Gelbes Haus“ in Esslingen zum Träumen, Sinnieren, Fantasieren ein.