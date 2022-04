Schwerpunkte

Mit Köngener Hilfe entsteht ein Altenheim in Nepal

23.04.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Der Köngener Jugendhausleiter Matthias Dold und die Ehmann-Stiftung wollen alten Menschen in Nepal ein Zuhause schaffen, an dem sie ihren Lebensabend verbringen können. Vor Kurzem wurde mit einer feierlichen Zeremonie der Bau begonnen.

Mit großem Zeremoniell wurde die Grundsteinlegung für das Altenheim bei Pokhara gefeiert. Foto: privat

KÖNGEN. Im Sommer 2020 berichteten wir erstmals über die Pläne des Köngener Jugendhausleiters Matthias Dold, in Nepal ein Altenheim zu errichten. Dold ist seit vielen Jahren in Nepal engagiert, unterstützt Schulen, hat den Menschen nach dem verheerenden Erdbeben geholfen, wieder auf die Beine zu kommen. Und nun will er den alten Nepali unter die Arme greifen. „Normalerweise ist die Gesellschaft dort schon so organisiert, dass sich die jungen Menschen um ihre alten Angehörigen kümmern. Doch in jedem dritten Haushalt arbeitet mittlerweile ein Familienmitglied im Ausland. Ihre Familien sehen sie deswegen nur selten“, berichtet Dold. Und so bleiben die alten Nepali zurück auf dem Dach der Welt, wo das Leben beschwerlich ist. Für sie will Dold also einen Ort schaffen, an dem sie ihren Lebensabend verbringen können „Die Nepali, die nur wenig Geld haben, werden kostenlos dort leben können. Reiche Bürger bezahlen den Aufenthalt“, beschreibt Dold das Prinzip, nach dem das Heim funktionieren soll.