Schwerpunkte

Mit hohem persönlichen Einsatz: Lehrer der Wendlinger Gartenschule unterrichten mit Materialpaketen

30.01.2021 05:30, Von Gaby Weiss — E-Mail verschicken

Kollegium der Grundschule Gartenschule unterrichtet auf Distanz mit Materialpaketen und Online-Konferenzen

Eigentlich hätten die Grundschulen am Montag sukzessive wieder öffnen sollen. Dass es anders kam, lag an einem mutierten Corona-Virus, das zwei Kinder in Freiburg befallen hatte. Wie Lernen auf Distanz an einer Grundschule funktioniert, kann aber an der Wendlinger Gartenschule gut aufgezeigt werden.

Dreimal täglich ist Barbara Wiehl am PC online für den Distanzunterricht mit ihren Zweitklässlern verbunden. Foto: Weiss

WENDLINGEN. Die Lehrkräfte an der Wendlinger Gartenschule haben schon alles durch: Den Präsenzunterricht nach strengen Hygiene-Regeln, die Hybridversion mit Klassen, die zwischen Lernen daheim und Lernen in der Schule wechseln, die Notbetreuung und den Fernunterricht. Seit mittlerweile drei Wochen findet an der Grundschule nun erneut Distanzunterricht mit Materialpaketen und Online-Schulstunden statt.