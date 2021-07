Schwerpunkte

Mit der Sense mähen

06.07.2021 05:30, — E-Mail verschicken

PLOCHINGEN (pm). Das Umweltzentrum Plochingen bietet einen Kurs im Sensenmähen an. Dabei werden die Bestandteile einer Sense und deren Handhabung vermittelt. Gemäht wird, bis es klappt, unter Anleitung von Wolf Rühle, Diplom-Ingenieur Landespflege und Landschaftsgärtner. Der Kurs findet am Samstag, 10. Juli, von 8.30 bis 11.30 Uhr statt. Nach getaner Arbeit gibt es ein Vesper. Die Teilnehmerzahl des Kurses beträgt zwölf Personen.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, beim Dengelkurs am Nachmittag teilzunehmen. Unter fachlicher Anleitung durch die Familie Eßlinger vom Sensenmähverein Baden-Württemberg 1999 e. V. erlernen die Teilnehmer diese alte Handwerkskunst am Samstag, 10. Juli, in zwei Kursen (Kurs 1: 8.30 bis 11.30 Uhr; Kurs 2: 12.30 bis 15.30 Uhr). Die Teilnehmerzahl pro Kurs beträgt zehn Personen. Der Veranstaltungsort ist immer beim Umweltzentrum Neckar-Fils, Plochingen, Am Bruckenbach 20.

Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich und zwar unter verwaltung@umweltzentrum-neckar-fils.de oder telefonisch unter (0 71 53) 6 08 69 65.