Mit der Onleihe auch vom Urlaubsort aus Bücher leihen

12.08.2019

Wendlingen und Köngen sind Mitglied im Bibliothekenverbund

Bei der 24/7-Online-Bibliothek arbeiten in den Landkreisen Esslingen und Göppingen 36 Bibliotheken zusammen. Darunter auch die Büchereien von Wendlingen und Köngen. Wer also keine dicken Bücher in den Urlaub schleppen will, ist bei diesem Angebot genau richtig.

(pm) Das Angebot der gemeinsamen Download-Plattform wächst weiter: Inzwischen zählt die 24/7-Online-Bibliothek rund 59 000 Medien im Bestand, davon mehr als 36 000 Bücher und 119 Zeitschriften-Abos. Auch der Trend der Ausleihen weist weiter nach oben: Im Vorjahr wurde bei der „Onleihe“ – der Begriff ist eine Kombination von „online“ und „Ausleihe“ – jeder Titel im Durchschnitt knapp neun Mal gebucht.

„Für die Onleihe braucht man noch nicht einmal einen eBook-Reader“, sagt Christine Ehmann, Leiterin der Stadtbücherei Wendlingen. „Ein Tablet oder sogar ein Smartphone reichen vollkommen aus. Das gilt für Android genauso wie für die Apple-Geräte. Für beide Systeme gibt es eine Onleihe-App“, so Wendlingens Büchereileiterin Christiane Ehmann. Die Bücherei Köngen bietet für ihre Leser sogar eine Onleihe-Sprechstunde an, um bei der Einrichtung der Geräte oder der Nutzung des Angebots weiterzuhelfen.