Mit dem Umzug vergrößert sich der Discounter Norma in Wendlingen

08.11.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Großer Andrang am Montag bei der Eröffnung des Lebensmittel-Discounters an seiner neuen Adresse Albstraße 25. Dort erwartet die Kunden eine große Verkaufsfläche von bald 1000 Quadratmetern.

Daumen hoch hieß es zur Eröffnung am Montag vor dem neuen Norma-Discounter in der Stadtmitte: darunter Bürgermeister Steffen Weigel, Niederlassungsleiter Frank Baderschneider, Andreas Lutz von der Bäckerei Sehne, Till Krieger, Expansionsleiter von Norma, Filialleiterin Melissa Lechler und die Eigentümerfamilie Maike Benner und Gerd Benner. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. Seit 34 Jahren hält Norma Wendlingen die Stange. Und mit der aktuellen Neueröffnung am Montag – nur wenige Meter vom alten Laden entfernt, quasi einen Steinwurf über die Weberstraße – ist der Discounter dabei, noch weitere Jahre dranzuhängen. Jetzt allerdings in neuem Ambiente und viel größer, was bei der Begrüßung Niederlassungsleiter Frank Baderschneider dazu hinriss, von einem „Quantensprung“ zu sprechen. Wer den bisherigen Laden kennt, wo der Discounter seit 1988 ansässig ist, weiß wovon er spricht. Mit dem Umzug vergrößert Norma nicht nur seine Verkaufsfläche von 374 auf 910 Quadratmeter, was dem Lebensmittelhändler ermöglicht, nicht nur einen breiteres Sortiment an Food- und Non-Food-Artikeln anzubieten, sondern auch die Waren großzügiger und ansprechender zu präsentieren. Darüber hinaus gibt es jetzt mehr frisches Obst und Gemüse. Gleichzeitig ist jetzt mehr Platz für die Aktionsfläche, die wöchentlich mehrmals die Angebote wechselt. Und auch ein Bäcker mit frischem Brot und Feingebäck hält Einzug: für den Laden hat Norma die Familienbäckerei Sehne mit Sitz in Ehningen gewinnen können.