Schwerpunkte

Mit dem ICE auf der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm unterwegs

11.11.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Seit September wird auf der Neubaustrecke getestet, was das Zeug hält. Die Lokführer müssen nicht nur die Besonderheiten der Strecke kennenlernen, sie lernen auch das neue Zugleitsystem ETCS kennen.

Mit 250 Sachen brettert der ICE auf der Neubaustrecke entlang, die Filstalbrücke hier im Bild passiert er in sieben Sekunden. Foto: DB/ Emersleben

WENDLINGEN/ULM. Als Lokführer Björn Tissies am Donnerstagmorgen die ICE-Trasse Wendlingen–Ulm hinaufgefahren ist, lichtete sich bei Kirchheim gerade der Nebel und die ersten Sonnenstrahlen tauchten den Albtrauf in goldgelbes Licht. „Das fasziniert mich“, sagt der gelernte Elektromechaniker, der nach seiner Lehre noch eine Ausbildung zum Lokführer draufsattelte. Er ist einer von 19 ICE-Piloten, die seit September auf der Strecke üben dürfen. Denn nicht nur gilt es, die Strecke kennenzulernen, Tissies’ Job ist es auch, seine Erkenntnisse und Erfahrungen an die 200 Kollegen weiterzugeben, die ab 11. Dezember regelmäßig die Strecke befahren werden. Denn die Neubaustrecke geht in knapp vier Wochen in Betrieb.