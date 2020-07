Schwerpunkte

Mit dem Hauptmann durch die Altstadt

ESSLINGEN (pm). Bei der neuesten Kostümführung des Esslinger Stadtmarketings sind die Gäste am Donnerstag, 30. Juli, ab 10.30 Uhr mit dem Hauptmann der Stadtwache in der Altstadt unterwegs. Unterhaltsam berichtet der historisch gewandete Hauptmann über die Aufgaben einer Stadtwache, von Strafen, Kriminalität und Rechtsprechung in einer mittelalterlichen Stadt. Dabei werden auch wahre Anekdoten und Geschichten aus dem Esslingen des 13. Jahrhunderts erzählt. Die Tour dauert eineinhalb Stunden. Treffpunkt ist vor der Stadtinformation, Marktplatz 2. Dort ist auch die Anmeldung möglich: per Telefon (07 11) 39 69 39 69, per E-Mail info@esslingen-tourist.de oder im Internet: www.esslingen-marketing.de.