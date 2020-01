Mit dem Express-Bus direkt zur CMT

WENDLINGEN (pm). Europas größte Touristikmesse, die CMT, öffnet von Samstag, 11. bis Sonntag, 19. Januar, ihre Pforten. Die Veranstalter erwarten mehr als 2000 Aussteller sowie 220 000 Besucher in Stuttgart. Um Staus zu vermeiden, sollten Besucher mit Bus und Bahn anreisen. Dafür haben die Verkehrsunternehmen ein gutes Zusatzangebot auf die Beine gestellt. Denn mit der Expressbuslinie X10 kommt man von Wendlingen und Köngen aus hervorragend direkt zur Stuttgarter Messe.

Wer eine Eintrittskarte hat, braucht für die Fahrt nichts extra zu bezahlen. Die Eintrittskarte ist nämlich ein Kombi-Ticket und gilt sowohl für die Hin- und Rückfahrt in den VVS-Verkehrsmitteln als auch für den Eintritt zur Messe. Besucher können die Kombi-Tickets an allen DB-Automaten kaufen. Außerdem sind die Tickets im Vorverkauf bei DB-Reisezentren im VVS, bei zahlreichen Lotto-Toto-Verkaufsstellen, beim ADAC Baden-Württemberg und bei Easy-Ticket-Verkaufsstellen erhältlich. Sie können auch online über www.messe-stuttgart.de gekauft werden. Wichtiger Hinweis: An den Automaten der SSB sind die Kombi-Tickets wie auch in den letzten Jahren nicht mehr zu haben.