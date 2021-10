Schwerpunkte

Mit Bürgerbeteiligung will Weilheim der Ansiedlung von Cellcentrics den Weg bereiten

Weilheim will 15 Hektar Gewerbefläche für die Firma Cellcentric und die Produktion der Brennstoffzelle zur Verfügung stellen. Doch vor der Bebauung steht die Bürgerbeteiligung, die in drei Stufen abläuft und dem Gemeinderat am Ende ein Gutachten liefert.

In Weilheim soll ein neues Industriegebiet entstehen. Daimler Trucks und Volvo wollen hier gemeinsam einen Produktionsbetrieb für die Brennstoffzelle ansiedeln. Foto: Riedl

WEILHEIM. Was am Hungerberg per Bürgerentscheid abgelehnt wurde, nämlich Gewerbefläche für die Transformation der Wirtschaft zu schaffen, das könnte jetzt in Weilheim verwirklicht werden. Im Gebiet Rosenloh will die Stadtverwaltung, vorbehaltlich der Genehmigungsfähigkeit, 15 Hektar Gewerbefläche für das Unternehmen Cellcentric zur Verfügung stellen.