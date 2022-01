Schwerpunkte

Mit 1,4 Kilo Silber auf Platz drei

Der Köngener Weltladen sammelt das Edelmetall zur Weiterverwertung.

KÖNGEN. Mit 1,4 Kilo gesammeltem Silberschmuck erreichte der Köngener Weltladen hinter den Weltläden in Eberbach und Fellbach Platz drei im bundesweiten Wettbewerb von Pakilia. „Wir freuen uns sehr über den Erfolg der Aktion und über unser Ergebnis“, so Gerlinde Maier-Lamparter, die Projektverantwortliche des Köngener Vereins Fair handeln für diese Sammlung. Im Sommer hatte der auf Wunsch der Fairhandelsorganisation Pakilia dazu aufgerufen, ungenutzte Schmuckstücke aus Fein- oder Sterlingsilber im Weltladen abzugeben. Ausschlaggebend für den Aufruf sind die in Mexiko um mehr als 80 Prozent gestiegenen Preise für den Rohstoff Silber. Der Gegenwert für die 1,4 Kilogramm Silber beträgt übrigens nicht ganz 1000 Euro.

Dies bedeutet für Silberschmiede eine zusätzliche finanzielle Belastung und ein höheres Risiko, wenn der Schmuck nicht sicher verkauft werden kann. Auch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und der damit verbundene ausbleibende Tourismus sowie die landesweite Wirtschaftskrise beeinflussen den Absatz und damit die schwierige finanzielle Situation der Familien.

Die Sammlung wird weitergeführt. Maier-Lamparter vom Verein Fair handeln bittet daher: „Schauen Sie in Ihre Schmuckkästchen oder Schatullen. Bitten Sie auch Freunde dies zu tun. Bestimmt findet sich das eine oder andere Teil, das nicht mehr getragen wird und auch kein Erinnerungsstück ist.“