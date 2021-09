Schwerpunkte

Michel Friess stellt in der Wendlinger Galerie aus

17.09.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Der Pop-Art-Künstler Michel Friess stellt in der Galerie der Stadt Wendlingen aus. Die Vernissage ist am 22. September.

Werner Sommer (links) und Rolf Körber haben die Bilder für die Ausstellung direkt bei Friess’ Galeristen in Pirmasens abgeholt. Fotos: Holzwarth

WENDLINGEN. Er wird aktuell als der erfolgreichste deutsche Pop Art Künstler gehandelt: Michel Friess. Galerien in der ganzen Welt reißen sich um den Kaiserslauterer und seine German Pop Art. Seine Werke hängen in Museen von Paris bis New York, von Los Angeles bis Singapore. Und jetzt in Wendlingen: am 22. September wird die Ausstellung „New York, Shanghai, Wendlingen“ mit einer Vernissage in der städtischen Galerie eröffnet.