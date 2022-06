Schwerpunkte

Menstruationsurlaub: Freie Tage für die Tage?

11.06.2022 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Nach einem Gesetzesvorstoß in Spanien wird auch in Deutschland darüber diskutiert, ob Frauen sich wegen Menstruationsbeschwerden von der Arbeit freistellen lassen können. Was Arbeitgeber in der Region dazu sagen.

Viele Frauen haben während ihrer Menstruation solche Beschwerden, dass sie sich nicht in der Lage fühlen, zur Arbeit zu gehen. Foto: Adobe Stock

Viele Frauen leiden unter Menstruationsbeschwerden. In Spanien soll nun – als Teil eines umfangreichen Gesetzespaketes zur Gleichstellung von Frauen – eine Regelung kommen, die ihnen an diesen Tagen die Arbeit erspart. Mit einem ärztlichen Attest können sie sich krankschreiben lassen. Die Kosten übernimmt der Staat. Denn in Spanien gibt es keine Lohnfortzahlung seitens des Arbeitgebers.